АП ВАКС засудила до 3 років позбавлення волі колишнього нардепа

(Ексдепутата Сольвара до трьох років ув'язнення — Transparency International Ukraine)

26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційна скаргу прокурора на вирок ВАКС від 14.06.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ».

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вироку особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Зауважимо, це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. Так, 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно казаної особи. Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування прокурорами #САП та детективами #НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення - народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2422

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