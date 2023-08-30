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Апеляційна палата ВАКС залишила в силі заочний арешт «слуги народу» Трубіцина

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі заочний арешт «слуги народу» Трубіцина

Судді апеляційної палати ВАКС Андрій Никифоров, Олег Павлишин та Валерія Чорна залишили без задоволення скаргу адвокатки депутата Київради Владислава Трубіцина на заочний арешт.

Також вони закрили апеляційне провадження стосовно стягнутої в бюджет застави.

Нагадаємо, у травні Трубіцин втік з України, скориставшись допомогою ГУР та ССО. Згодом суд оголосив Трубіцина у міжнародний розшук.

Крім цього, йому було обрано запобіжний захід у виді заочного тримання під вартою, а 9,88 млн грн застави стягнули в бюджет.

Трубіцина та ще пʼятьох його спільників НАБУ і САП звинувачують в організації корупційної схеми.

За «щедрі пожертви» фігуранти нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2484

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