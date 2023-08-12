Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років колишнього депутата Харківської міської ради
11 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок суду першої інстанції від 21.09.2022, яким виправдано колишнього депутата Харківської міської ради - очільника одного з комунальних підприємств Харкова.
Суд погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок та визнав Ф. Аббасова винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 3,5 років позбавлення волі.
На виконання рішення суду колишнього посадовця взято під варту у залі суду.
Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку до Верховного Суду.
Як вже повідомлялося, у 2016 році директор комунального підприємства, який на той момент також був депутатом міськради, за результатами проведених державних закупівель відповідного обладнання, діючи в інтересах підконтрольної йому юридичної особи та всупереч законодавства, вніс зміни до тендерної документації. Як наслідок, комунальне підприємство отримало продукцію, яка не відповідала вимогам, встановленим у тендерній документації.
Такі зловживання директора завдали комунальному підприємству збитків на суму близько 1 млн гривень, саме стільки коштів безпідставно отримала фірма-переможець за постачання обладнання. При цьому, як встановило слідство, частина цих коштів після отримання була перерахована фірмою-постачальником на рахунки компанії, бенефіціарним власником якої був директор комунального підприємства.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2032