Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 44

БЕБ знайшло нелегальний підрозділ відомої фабрики, який виробляв сигарети для продажу в ЄС

БЕБ знайшло нелегальний підрозділ відомої фабрики, який виробляв сигарети для продажу в ЄС

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

Згідно з повідомленням, протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів.

За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де продавали товар за готівку.

Детективи БЕБ провели обшуки складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн.

"Вітаю БЕБ з успішними слідчими діями, що довели виготовлення та реалізацію без акцизного тютюну сумновідомою фабрикою Табако Дім у Києві, що належить колишньому відомому київському конвертатору", - написав у Телеграм голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення
Сегодня 10:15    20
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених
Сегодня 09:50    47
На Рівненщині за матеріалами ДБР судитимуть учасників схеми з уникнення мобілізації через відкриття фіктивних кримінальних проваджень
Сегодня 09:26    64
СБУ затримала коригувальника російського гру, за координатами якого рашисти вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум
Сегодня 09:14    81
Держава оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням
Сегодня 09:02    70
Що відомо про втрати окупаційної армії росії в Україні
Сегодня 08:40    85
Від початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки
Сегодня 08:29    75
Кабінет міністрів України спростив реєстрацію волонтерських автомобілів
Сегодня 08:18    81
Оперативна інформація станом на 08.00 05.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    112
Податківці донарахували бізнесу більше 100 мільярдів податків – Гетманцев
Сегодня 08:08    87
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 