БЕБ знайшло нелегальний підрозділ відомої фабрики, який виробляв сигарети для продажу в ЄС

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

Згідно з повідомленням, протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів.

За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де продавали товар за готівку.

Детективи БЕБ провели обшуки складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн.

"Вітаю БЕБ з успішними слідчими діями, що довели виготовлення та реалізацію без акцизного тютюну сумновідомою фабрикою Табако Дім у Києві, що належить колишньому відомому київському конвертатору", - написав у Телеграм голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.

Джерело: epravda.com.ua

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