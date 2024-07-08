Боголюбов виїхав з України за підробленими документами

Колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами — УП із посиланням на співрозмовники в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.

За даними джерел, Боголюбов залишив Україну в ніч на 24 червня на поїзді Київ — Гельм. Причиною виїзду бізнесмена називають те, що БЕБ готує йому підозру у справі "ПриватБанку".

Пишуть, що Боголюбов виїхав із країни з підробленими документами, але в Польщу в'їхав за особистими (йому 62 роки, тобто йому не заборонений виїзд через мобілізацію). Зараз бізнесмен в Австрії.

За даними УП, 6 липня взяли під варту прикордонника, який забезпечив виїзд підприємцю.

Після націоналізації "ПриватБанку" Боголюбов разом із Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних із виведенням коштів із банку та іншими фінансовими махінаціями.

Джерело: https://t.me/znua_live/156334

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