Брат Сергія Бубки отримав підозру від СБУ за продаж пального окупантам — Офіс Генпрокурора України
Російська фірма "Монблан", яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами.
У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.
Викривальне розслідування влітку провели журналісти Bihus. Info, після чого юристи видання звернулись до СБУ.
Там повідомили — провадження щодо інформації з сюжету вже відкрито, а факти, надані юристами, додадуть до справи.
**Розслідувачі Bihus.Info стверджували (https://t.me/znua_live/109652), що олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та Герой України, попри відкрите влітку кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, не тільки лишається членом Національного олімпійського комітету України, а й продовжує вести бізнес з ворогом (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/firmi-chlena-nok-serhija-bubki-prodovzhujut-torhuvati-z-okupantami.html).
Сам Сергій Бубка відхрещувався від бізнесу в окупації (https://t.me/znua_live/111156).
Джерело: https://t.me/znua_live/119632