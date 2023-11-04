Брат Сергія Бубки отримав підозру від СБУ за продаж пального окупантам — Офіс Генпрокурора України

Російська фірма "Монблан", яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами.

У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Викривальне розслідування влітку провели журналісти Bihus. Info, після чого юристи видання звернулись до СБУ.

Там повідомили — провадження щодо інформації з сюжету вже відкрито, а факти, надані юристами, додадуть до справи.

**Розслідувачі Bihus.Info стверджували (https://t.me/znua_live/109652), що олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та Герой України, попри відкрите влітку кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, не тільки лишається членом Національного олімпійського комітету України, а й продовжує вести бізнес з ворогом (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/firmi-chlena-nok-serhija-bubki-prodovzhujut-torhuvati-z-okupantami.html).

Сам Сергій Бубка відхрещувався від бізнесу в окупації (https://t.me/znua_live/111156).

Джерело: https://t.me/znua_live/119632

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