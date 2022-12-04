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Британський адвокат Джейсон МакК'ю розпочав процес у верховному суді Лондона проти Євгена Прігожина

Британський адвокат Джейсон МакКю розпочав процес у верховному суді Лондона проти Євгена Прігожина

● Йдеться про конфіскацію активів отієї банди з подальшою виплатою репарацій українцям, постраждалим від злочинів тероризму. Чому це важливий прецедент для України:

✔️ Мета процесу - стягнення не формальних, а відчутних репарацій для українців, постраждалих від російської агресії. Жертвами вважаються навіть громадяни, котрі вимушені були змінити місце проживання, втікаючи від окупантів. 

✔️ Фішка МакК'ю  полягає в креативності. Він збирається подати неймовірну кількість позовів у різні юрисдикції, які обиратимуться під відповідність конкретним кейсам. 

✔️ Ще одна з задач - доказати, що російська воєнна машина використовує тероризм як свій інструмент, за ті послуги сплачує Путін. «Бункерний» - одна з цілей цього судового переслідування. Пізніше ці судові кейси розглядатимуться національними парламентами різних країн для визнання Росії державою - спонсором тероризму. 

● Ініціатива  МакК'ю  важлива, оскільки вона не залежатиме від політичної кон'юнктури, волі національних урядів ЄС та США та їхніх потаємних переговорів з РФ. 

● МакК'ю все вдасться, оскільки він уже вигравав справи у Прігожина на користь  Bеllingсat. Також від імені жертв ІРА судився і виграв процес у диктатора Лівії Муаммаром Каддафі, переслідував Лукашенка, звільняючи з білоруських тюрем політвʼязнів. Тепер він приїхав до Києва для збору доказової бази про терористичну діяльність "Вагнера" та особисто Прігожина. Загалом, у британця багато успішних та кейсів. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/505

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