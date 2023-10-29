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Цей тиждень був багатим на новини в сфері антикорупції. Тому вирішили зібрати все в одну підбірку

Цей тиждень був багатим на новини в сфері антикорупції. Тому вирішили зібрати все в одну підбірку

Підсумки роботи НАБУ, САП і ВАКС за тиждень, що минає:

● НАБУ і САП викрили суддю Кропивницького апеляційного суду на проханні $10,5 тисяч за ухвалення пом'якшувального вироку щодо винуватця смертельного ДТП. 

● Вручили підозру нардепу від групи «Довіра» Горвату та ще трьом особам у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 гектарів на 123 млн грн.

● Ексдепутату Микитасю вручили ще одну підозру. Цього разу у заволодінні коштами Міноборони на суму понад 307 млн грн. За версією слідства, бюджетні кошти, виділені на ремонт складів, були використані не за призначенням. 

● Вручили підозру п’ятьом особам у завданні майже 100 млн грн збитків Енергоатому. За версією НАБУ і САП, вартість будівництва сховища ядерного палива безпідставно збільшили втричі, до майже 1,5 млрд грн. 

● Завершили розслідування щодо експосадовців Центренерго. За даними НАБУ, через укладені угоди заднім числом Центренерго недоотримало 176,8 млн грн.

● Завершили розслідування справи про махінації при закупівлі газу для Укрзалізниці. За версією НАБУ, посадовці ігнорували вигідніші пропозиції купівлі газу, віддаючи перевагу обраним компаніям.

● Завершили розслідування за підозрою ексзаступника голови Одеської ОВА Муратова у зловживаннях на 9,2 млн грн. За версією слідства, Муратов організував закупівлі продуктів за завищеними цінами. 

● ВАКС постановив здійснити привід у судове засідання народного депутата Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн Укрзалізниці.

● ВАКС у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту зменшив заставу бізнесмену Кауфману з 230 до 155 млн грн. Кауфмана звільнили з-під варти у залі суду, впродовж п’яти днів він повинен внести заставу. 

● Апеляція ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою підозрюваній у справі «Золотого мандарину» Шевкопляс. З 2020 року вона перебуває у міжнародному розшуку.

● Апеляція ВАКС залишила у силі вирок першої інстанції, яким фіндиректора субпідрядної організації Груздєва засудили до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним у пособництві в одержанні хабара в 2 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2604

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