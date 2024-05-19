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Дайджест новин НАБУ

Дайджест новин НАБУ

З 13 по 17 травня 2024 року ми говорили про:

✅ завершення слідства у справі щодо 475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці. Більше тут (http://cutt.ly/5eeLyrXZ)

✅ скерування до суду справи ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, який прохав 40 млн грн хабаря та одержав його частину у сумі 400 тис. дол. США. Більше тут (http://cutt.ly/3erpafI4)

✅ старт конкурсу з обрання IX складу Ради громадського контролю при НАБУ. Більше тут, (https://cutt.ly/MewnzgTG) тут (https://t.me/nab_ukraine/2539) і у відео (https://youtu.be/ERF53UOW70M)

✅ результати діяльності НАБУ і САП у квітні. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2536)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2542

Новости портала «Весь Харьков»

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