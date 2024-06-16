Дайджест новин НАБУ

З 10 по 14 червня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру екснардепу в незаконному одержанні майже 1 млн грн компенсації за оренду житла. Більше тут (https://cutt.ly/beo09Fsm)

✅ завершення слідства стосовно чинного народного депутата України, підозрюваного у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/seoF6Dgc)

✅ скерування до суду справи щодо розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу за завищеними цінами для потреб Укрзалізниці. Більше тут (https://cutt.ly/AeoA6oCM)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно сімох учасників схеми реалізації на ДП «Укрспирт» котельного коксохімічного палива за завищеними цінами. Більше тут (https://cutt.ly/7eoBWEV1)

✅ скерування до суду справи щодо завдання 187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси» під час відчуження приміщень. Більше тут (https://cutt.ly/ReptesYZ)

✅ скерування до суду справи щодо заволодіння понад 14,8 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут (https://cutt.ly/8epwNETc)

✅ накладення завдяки НАБУ і САП штрафу у понад 1,3 млн грн на компанії за неконкурентні дії у тендері. Більше тут (https://cutt.ly/8epr3F1n)

✅ результати діяльності НАБУ і САП у травні. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/2598)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2606

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