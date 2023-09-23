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Далі – більше: кремлівська машина терору втрачає гегемонію на Південному Кавказі

Далі – більше: кремлівська машина терору втрачає гегемонію на Південному Кавказі

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Війна проти України забирає всі російські ресурси. москва змушена скорочувати свою військову присутність за кордоном, втрачає вплив у низці регіонів.

▶️ Остання ескалація в зоні Нагірного Карабаху засвідчила, що з росією перестають рахуватися на Південному Кавказі.

▶️ Аналогічна ситуація буде й в інших зонах військової присутності росії: у Придністров’ї, Таджикистані, Сирії, в Африці.

▶️ росія зіпсувала відносини з більшістю православних країн світу: Болгарія, Румунія, Греція, Македонія – вже в НАТО. Навіть президент Сербії Александар Вучич порівнює російську агресію проти України з бомбардуванням Югославії у 90-х.

▶️ Саме поняття «російська миротворчість» стало нонсенсом, адже росія несе світу лише війни, а її так звані «миротворці» не бажають і неспроможні нікого захищати.

Джерело: https://t.me/spravdi/33550

Новости портала «Весь Харьков»

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