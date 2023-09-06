Сегодня 06:38
Просмотров: 44
ДБР объявила в розыск Вадима Рабиновича, экс-нардепа ныне запрещенной ОПЗЖ
Ранее ДБР сообщило Рабиновичу о подозрении в государственной измене. По информации следствия, Рабинович скрывается за границей, поэтому сообщения о подозрении осуществили путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. В начале августа заочно Рабиновичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. (https://t.me/u_now/107334)
Джерело: https://t.me/u_now/111130
Темы: війна, дбр, колаборанти, україна