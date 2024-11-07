ДБР передало до суду справу колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» за фінансові махінації на сотні мільйонів гривень

● Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит». Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.

● Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.

● Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, одержаних внаслідок оборудки. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

● Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

● Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4826

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