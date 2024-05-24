ДБР повідомило підозру севастопольським беркутівцям, які продовжили знущатись з активістів Майдану під час окупації АР Крим

● ДБР повідомило про підозру ще чотирьом співробітникам Севастопольського «Беркуту», у тому числі командиру взводу. Вони втекли зі зброєю та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим та знущались з активістів «Майдану» та українських журналістів на блокпостах.

● Зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів «Беркуту» брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

● Екскомандир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь у розстрілі беззбройних активістів Майдану.

За його безпосередньої участі було:

- вбито 3 учасників акцій протесту,

- 15 громадянам завдано тяжкі тілесні ушкодження,

- 60 – середньої тяжкості,

- 126 – легкі тілесні ушкодження.

● Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію Президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова.

● Після втечі експрезидента, та перемоги Революції Гідності зловмисники зі зброєю повернулись до Севастополя.

На півострові вони перейшли на службу ворогові та сприяли рф в окупації півострова. Одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю вони чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова.

Зрадники оглядали транспортні засоби, перевіряли документи в осіб, що слідували з та на півострів, не допускали туди міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли рф тимчасово окупувати територію АР Крим.

● У тому числі колишніми правоохоронцями на одному з таких блокпостів було незаконно затримано активістів «Майдану» та журналістів. Після знущань за їх патріотичні погляди та переконання, беркутівці передали їх військовим рф. Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ, полонених через декілька днів було звільнено.

● За втілення планів агресора зі захоплення частини суверенної території України підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство.

Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4402

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