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ДБР повідомило про підозру начальнику Управління ДМС в одній із областей за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

ДБР повідомило про підозру начальнику Управління ДМС в одній із областей за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомило про підозру начальнику Управління Державної міграційної служби України в одній із областей за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За даними слідства, у липні 2024 року журналісти одного із інформаційних агентств, виконуючи свої професійні обов’язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини. Вони представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку.

Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4641

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