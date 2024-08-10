ДБР повідомило про підозру посадовиці, яка відправила на передову підлеглих на папері

ДБР повідомило про підозру посадовиці, яка відправила на передову підлеглих, але тільки на папері та лише для отримання бойових виплат

Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині.

Згідно з наказом, який підготувала посадовиця, майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби, нібито був відряджений на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати. Для цього підозрювана складала відповідні рапорти з проханням здійснити перерахунок грошової винагороди.

Таким чином, впродовж шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 млн гривень доплат.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4551

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