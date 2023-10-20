ДБР повідомило про підозру слідчому правоохоронного органу та запорізькому прокурору, які сфальсифікували матеріали справи

● Кілька років тому на одному із постів Запоріжжя група молодиків із хуліганських мотивів відкрила стрільбу у бік поліцейського патруля. Хуліганів затримали. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів кількох статей Кримінального Кодексу.

● Курував розслідування щодо організатора нападу старший прокурор групи прокурорів Запорізької міської прокуратури. Проте під час його перебування у відпустці справу «забрав» фігурант – інший прокурор, який виконував його обов’язки.

● За змовою зі слідчим вони змінили раніше повідомлену винуватцю підозру на завідомо невинну особу - чоловіка, який на момент вчинення правопорушення перебував при смерті у лікарні.

● Оборудку спільники «оформили» у суді за один день. Завдяки їхнім протиправним діям винуватець хуліганського нападу на поліцейських уникнув відповідальності, оскільки людина, на яку зловмисники поклали відповідальність, невдовзі померла у лікарні.

Після скасування незаконного рішення в апеляційній інстанції, обвинувальний акт судом повернений прокурору, а справжньому винуватцю знов повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-slidchomu-pravoohoronnogo-organu-ta-zaporizkomu-prokuroru-yaki-sfalsifikuvali-materiali-spravi)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3922

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