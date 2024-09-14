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ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому нардепу

ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому нардепу

● Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків народному депутату кількох скликань.

● Він протягом 2011 – 2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн.

● Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КМДА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

● Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

● Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-v-uhilenni-vid-splati-podatkiv-kolishnomu-nardepu)

▶ ️Відеокоментар (https://youtu.be/iWd1z_dHkP4)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4670

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