ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні правоохоронцю з Дніпра, якого раніше викрили на вимаганні $200 000

● Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю який, обіймаючи керівну посаду в правоохоронному органі Дніпра, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн грн.

● Минулого року Бюро викрило правоохоронця на вимаганні разом зі своїм братом грошей у будівельників. Майстри робили ремонт в садибі, оформленій на його тещу. Вже після завершення робіт через коротке замикання у будинку сталася пожежа. Не слухаючи аргументів будівельників, правоохоронець всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у $200 000.

● У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із НАЗК, провели моніторинг способу життя правоохоронця.

● Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки витратив на будівництво та придбання майна понад 14 млн грн, що не сходитися з його законними доходами.

● Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас, декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4343

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