ДБР працює

За матеріалами ДБР суд відправив до в’язниці двох зрадників, завершено розслідування та повідомлено про підозру ще 12 перебіжчикам

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно двох зрадників, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо 9 перебіжчиків, ще трьом повідомлено про підозру.

1. 15 років з конфіскацією майна отримав експравоохоронець з міста Олешки Херсонської області. Після тимчасової окупації регіону чоловік добровільно почав службу в незаконно створеному правоохоронному органі. Він проводив обшуки у місцевих жителів, вилучав майно, передавав ворогу переліки патріотично налаштованих громадян, українських військових, які потім були затримані та ув’язнені.

2. За матеріалами ДБР засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна колишнього інспектора рибоохоронного патруля з Бердянська, який допомагав ворогу встановлювати контроль над виловом риби в Азовському морі. Він виходив на чергування, контролював заборону вилову риби судами під українським прапором та забезпечував передачу виловленої риби на пункти окупаційної влади.

3. До суду направлено обвинувачення у колабораційній діяльності відносно експравоохоронця з Херсонської області, якого окупанти призначили на посаду так званого слідчого в окупованому Криму.

4. Також за матеріалами ДБР судитимуть двох колишніх правоохоронців з Маріуполя. Один із них наприкінці 2023 року обійняв посаду інспектора відділення пропаганди, а інший у 2024 році – посаду інспектора безпеки дорожнього руху в незаконному правоохоронному органі окупантів.

5. На Запоріжжі за матеріалами ДБР судитимуть експрацівницю правоохоронного органу. Жінка влаштувалась до незаконного правоохоронного органу, брала участь у обушках, зокрема у своїх колег, проводила допити патріотично налаштованих громадян, які були затримані окупаційною адміністрацією.

6. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох експравоохоронців з Луганщини, які у 2023 році отримали посади у незаконному правоохоронному органі окупантів в Новоайдарському районі та Луганську.

7. Завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо ексначальника Селидівського міського відділу Державної міграційної служби, який допомагає окупантам видавати російські паспорти в Бердянському районі Запорізької області. За свою зраду він отримав посаду начальника окупаційної структури.

8. Також працівники ДБР заочно повідомили про підозру за службу загарбникам трьом фігурантам: колишньому начальнику одного з загонів ДСНС в Херсонській області, експравоохоронцю зі Старобільського району Луганщини та інспектору ДУ «Старобільський слідчий ізолятор».

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4511

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