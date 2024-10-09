ДБР викрило чергову схему заробітку на мобілізації в одеському центрі комплектування
Працівники ДБР викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.
Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.
Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.
Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Джерело: dbr.gov.ua