ДБР викрило чергову схему заробітку на мобілізації в одеському центрі комплектування

Працівники ДБР викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.

Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: dbr.gov.ua

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