ДБР викрило чоловіка, який під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів

У вересні 2024 року фігурант вирішив «підзаробити» та почав вимагати у знайомого мешканця Одеси $60 000. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.

Експравоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та стежив за його родиною.

Фігуранти публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій.

11 жовтня експравоохоронця зі спільником затримали під час одержання $25 000.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4773

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