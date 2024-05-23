Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 19

ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн

ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн

● Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини та його заступнику, а також двом підприємцям. Встановлено, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн грн.

● Комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році «домовились» із заступником командира військової частини.  Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

● Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальній суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів.  Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн.

Досудове розслідування триває, здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності вказаних осіб.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4401

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за три недели мая
Сегодня 09:07    47
«Нас же вывезли. А машина стояла в гараже, а её солдаты сп*здили» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:56    55
Интересно - дно Каховского водохранилища превратилось в вербовый лес
Сегодня 08:45    68
Вже є дефіцит: УЗ просить уряд забронювати критичних працівників
Сегодня 08:34    74
Громкий крах плана «делегитимизация»
Сегодня 07:52    98
Не лише фінансова винагорода, а й додаткова відпустка — уряд затвердив порядок заохочення військових за знищену ворожу техніку.
Сегодня 07:43    78
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:38    77
СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова
Сегодня 07:33    84
Майкл Маккол отчитывает Блинкена за запрет на удары по территории России. Как на экзамене (ВІДЕО)
Сегодня 07:28    110
Зеленський підписав закон про домашніх працівників: що зміниться
Сегодня 07:24    115
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 