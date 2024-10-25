ДБР викрило начальника Тернопільського РТЦК, який вимагав у підприємця хабар за відстрочку від мобілізації

● Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

● Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар – талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тис. доларів США.

● ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тис. доларів США та 73 тис. грн готівкою.

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4790

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