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ДБР викрило посадовця кінологічного центру, який за €21 000 обіцяв переправити чоловіка до Європи

ДБР викрило посадовця кінологічного центру, який за €21 000 обіцяв переправити чоловіка до Європи

Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили посадовця Кінологічного навчального центру.

На початку липня цього року посадовець запропонував мешканцю Львівської області за €21 000 перевести його через держкордон. Велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Він також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття.

Передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

ДБР викрило посадовця кінологічного центру, який за €21 000 обіцяв переправити чоловіка до Європи

ДБР викрило посадовця кінологічного центру, який за €21 000 обіцяв переправити чоловіка до Європи

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4558

Новости портала «Весь Харьков»

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