Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 25

ДБР затримало керівницю МСЕК з Хмельниччини

ДБР затримало керівницю МСЕК з Хмельниччини

● Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

● 3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

● У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

● Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

● Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

● Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4748

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу
Сегодня 07:59    12
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 жовтня 2024 року
Сегодня 07:34    43
Сьогодні День територіальної оборони України
Сегодня 07:30    42
У Молдові викрили кремлівську спецоперацію з підкупу виборців через Telegram
Сегодня 07:26    46
Ймовірно збили новітній російський розвідувально-ударний БПЛА С-70 «Охотнік»
Сегодня 07:15    65
Через смерть комбата 123 бригади проводять службове розслідування
Сегодня 07:05    67
«Україна не здатна створити власну балістичну ракету». Це – неправда
Сегодня 06:54    63
Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню «дорогу гніву»
Сегодня 06:43    87
В Україні ізраїльська система раннього оповіщення досі не працює
Сегодня 06:32    81
Рік тому росіяни одним ракетним ударом вбили 59 українців
Сегодня 06:22    77
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 