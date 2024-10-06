ДБР затримало керівницю МСЕК з Хмельниччини

● Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

● 3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

● У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

● Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

● Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

● Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4748

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