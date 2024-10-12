ДБР затримало керівника нацпарку на Буковині під час отримання $65 тис. хабаря

● Працівники ДБР затримали керівника Національного природного парку «Хотинський» в Чернівецькій області, який вимагав та отримав хабаря у підприємця.

● Бізнесмен звернувся до посадовця для оформлення довгострокової оренди земельних ділянок на території Нацпарку для облаштування бази відпочинку. Чиновник заявив йому, що підпише договори оренди за 65 тис. доларів США. Комерсант вирішив не платити данину та звернувся до правоохоронців.

● Посадовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням, в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

● Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 2 млн гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4767

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