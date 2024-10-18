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ДБР завершило розслідування щодо колишнього заступника міністра оборони та його поплічників, які купили неякісні бронежилети на майже 2 млрд грн

ДБР завершило розслідування щодо колишнього заступника міністра оборони та його поплічників, які купили неякісні бронежилети на майже 2 млрд грн

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування (https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-kolishnogo-zastupnika-ministra-oboroni-ta-jogo-poplichnikiv-yaki-kupili-neyakisni-bronezhileti-na-majzhe-2-mlrd-griven) щодо колишніх заступника міністра оборони, в.о керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони та посадовця Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

У 2022 році чиновники організували закупівлю неякісних бронежилетів у болгарської компанії для військовослужбовців, що завдало збитків державі на суму 1,7 млрд гривень. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена процедура здійснення контролю за якістю товару.

Закуплені бронежилети не відповідали державним та військовим стандартам, що призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу та несвоєчасному постачанню засобів індивідуального захисту військовим підрозділам.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4779

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