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ДБР завершило розслідування справи про закупівлю неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень

ДБР завершило розслідування справи про закупівлю неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень.

● Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

● Очолив оборудки підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.

● Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

● Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

Відеокоментар

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4788

Новости портала «Весь Харьков»

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