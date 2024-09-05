ДБР завершило слідство щодо судді-викрадача

ДБР завершило розслідування щодо судді Господарського суду Дніпропетровщини, який замовив викрадення свого бізнес-партнера

(https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-suddi-gospodarskogo-sudu-dnipropetrovshhini-yakij-zamoviv-vikradennya-svogo-biznes-partnera)

«Служитель Феміди» у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.

З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той не захотів відходити від справ.

Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за $17 000 чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4649

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