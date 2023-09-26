Деякі подробиці по справі Коломойского

Суддя ВАКС Ткаченко після відмови накладати арешт на майно Коломойського поскаржився на "тиск" активістів, які звернули увагу на це рішення, — керівник ЦПК Шабунін.

"11 вересня Ткаченко подав до Вищої ради правосуддя і генпрокурору повідомлення про втручання в його діяльність.

Каже, що мої та Центру протидії корупції дописи у Telegram є "прямим неприкритим втручанням, поєднаним з відвертим публічним морально-психологічним тиском".

Усе нібито для того, щоб змусити його швидко накласти арешт на майно Коломойського", — пише Шабунін у статті "Врятувати (не)рядового Коломойського".

СБУ та БЕБ, похапцем готуючи підозру Коломойському, забули ініціювати арешт активів.

8 вересня 48-годинний арешт на майно наклали НАБУ і САП. Після цього детективи подали кілька клопотань до ВАКС про накладення повноцінного арешту.

Йдеться про частки олігарха чи підконтрольних йому компаній у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 млрд грн.

А також про майже тисячу об’єктів нерухомості та понад 1600 транспортних засобів і суден.

Отримавши клопотання, суддя Ткаченко призначив їхній розгляд лише на 12 вересня, на той час 48-годинний строк уже минув.

Але того дня через відводи та самовідводи суддя Ткаченко клопотання не розглянув.

У відводах відмовили, і Ткаченко після цього відмовився розглядати клопотання НАБУ.

"Повного тексту рішень щодо арешту поки немає, але, найімовірніше, суддя обґрунтує свою відмову тим, що строк розслідування закінчився", — підсумовує Шабунін.

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Кілька цитат з суду у справі Коломойського.

● Колишній гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко: "У нього є відчуття свободи і відчуття справедливості. Коломойський - чи не єдиний зі списку Форбс не кричав, а діяв".

● Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук: "Коломойський не буде вкриватися картатою ковдрою, не буде імітувати хворобу, не буде звозити масовку під суд, не буде шантажувати судову систему".

● Ведучий Ігор Циганик: "Коломойський - чи не єдиний, хто завжди дотримувався fair play і ніколи не був за корупцію у футболі".

● Ведуча 1+1 Алла Мазур: "Коломойський зірвав плани путіна, підтримував добровольчий батальйон, поки інший багатий українець закликав до гудків".

● Ведучий Юрій Горбунов: "Каже, що знає де живе Коломойський, всі його контакти, телефони, тому той точно не втече".

● Керівник "1+1 Медіа" Ярослав Пахольчук: "Коломойський - людина скромна, робить багато хороших речей, але не дає про це казати. Всевишній і так все бачить".

● Депутат від "слуг" Сергій Демченко: "путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. А ворог нашого ворога - це наш друг".

● Євген Бовкун, депутат Нікопольської міськради: "Коломойський ще у 2014 році дав шанс почуствувати те, що ми можемо перемогти другу армію світу".

● Ірма Крат: "Якщо суддя хоче, щоб путін заплакав, то Коломойського треба відпустити".

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Але... Поки сидить...

Джерело: https://t.me/znua_live/114244, https://t.me/fuckcorruption/2537

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