Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина

Арест представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США может повлечь за собой волну скандалов и разоблачений по обе стороны Атлантики

Так, журналисты напоминают, что недавно все информпространство Украины и США облетела новость о задержании двух граждан США - выходцев из стран бывшего СССР - Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые выполняли функцию связистов между Украиной, США и Австрией, где ожидает решения вопроса об экстрадиции украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

"Игорь и Лев в течение своей активной деятельности накопили много информации о контактах представителей украинской власти с республиканцами и, в первую очередь, с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани", - отмечает издание.

Теперь политические противники Дональда Трампа получают широкое поле для наступления, полагая СМИ.

"Дело в том, Фруман и Парнас замешаны не только в истории с отставкой посла США в Украине Марией Иованович, но и поддерживали связь с Рудольфом Джулиани в интересах олигарха Дмитрия Фирташа, который уже шестой год пытается избежать экстрадиции в США", - говорится в публикации.

Последний может стать настоящим кладезем информации, так как Фирташ в свое время считался одной из ключевых финансовых опор экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Также Фирташ является партнером серого кардинала украинской политики - Сергей Левочкина, занимавшего пост главы Администрации президента Януковича в 2010-2014 годах," - уточняет издание.

По мнению издания, Фруман и Парнас стали политической удочкой, на крючке которой висит серьезная часть украинского истеблишмента. "Потянув" за Фрумана и Парнаса, можно получить необходимую информацию от Фирташа-Левочкина или бывших генеральных прокуроров Украины - Юрия Луценко и Виктора Шокина", - полагает СМИ.

По их данным, встречу Джулиани с Луценко и Шокиным помогали организовать все те же - Фруман и Парнас, которых американские прокуроры подозревают в том, что деньги на избирательную кампанию Трампа в размере $325 000 они получили от некоего гражданина РФ.

Очевидно, что следственные органы США приложат максимум усилий, чтобы распутать русский след в деле избирательной компании Трампа. "А демократы смогут попытаться затормозить ход дела, которое недавно просил возобновить своего коллегу Владимира Зеленского сам президент США Дональд Трамп. Речь идет о главном потенциальном противнике Трампа на президентских выборах в 2020 году Джо Байдене, вернее, о делах его сына в газовой компании "Бурисма" экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского", - говорится в публикации.

Источник: espreso.tv

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