Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 95

Депутата облради викрито на заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги на лікування

Депутата облради викрито на заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги на лікування

НАБУ і САП викрили депутата Полтавської обласної ради на заволодінні у змові з двома особами коштами у сумі 100 тис. грн, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року депутат Полтавської облради, усвідомлюючи наявність грошових коштів у сумі 200 тис. грн, виділених з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв’язку із закінченням року, вирішив заволодіти частиною цих коштів.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2095

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рішуча підтримка України Ізраїлем допоможе здолати небезпеку російсько-іранської «дружби»
Сегодня 07:27    60
СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
Сегодня 07:18    69
Оперативна інформація станом на 06.00 13 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    70
Прем'єр Польщі підтвердив, що його країна не буде відновлювати імпорт українського зерна з 15 вересня.
Сегодня 07:09    76
Вопросы об опросе
Сегодня 07:00    76
Експорт ліків у 2023 році відновлюється
Сегодня 06:37    82
Министры юстиции Совета Европы определили принципы, по которым привлекут Россию к ответственности за агрессию
Сегодня 06:27    92
Скинувши росіян з «вишок Бойка», ГУР збільшило простір для українських засобів у Чорному морі
Сегодня 06:18    101
Новая помощь США Украине под угрозой
Сегодня 06:09    123
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    111
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 