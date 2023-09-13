Депутата облради викрито на заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги на лікування

НАБУ і САП викрили депутата Полтавської обласної ради на заволодінні у змові з двома особами коштами у сумі 100 тис. грн, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року депутат Полтавської облради, усвідомлюючи наявність грошових коштів у сумі 200 тис. грн, виділених з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв’язку із закінченням року, вирішив заволодіти частиною цих коштів.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2095

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