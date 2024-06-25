«днр» - идеологический капкан

На временно оккупированных территориях Донбасса кремль организует из молодежи армию поддержки путинского режима и готовит из них пополнение российской армии.

Более десяти тысяч молодых людей на временно оккупированной территории Донбасса вынуждены принимать участие в рядах пропагандистской организации "Молодая республика" (МР), созданной кремлевскими идеологами. Участие в организации стало обязательным. В противном случае дети попадают под "пристальное" внимание кремлевских спецслужб.

Сама «МР” – это что-то наподобии совкового комсомола с милитарным налетом. Не участвуешь в молодежных организациях – путь в государственные структуры, на руководящие должности и даже поступление в вузы закрыты. Выстроена целая система молодежных организаций и движений, которая способствует идеологическому оболваниваю молодежи и вовлечению ее в милитарные движения, помогающие российской оккупационной армии на Донбассе.

Кроме МР наиболее распространены в «днр»: «Молодая гвардия Единой россии» (МГЕР), «Юнармия», «Движение первых», «Народная дружина», «молодежная платформа «Добро» и много других. Всех их вовлекают в различные идеологические проекты, финансируемые кремлем, и направленные на насаждение ненависти к Украине и уничтожения всего, что связано с Украиной.

«На сегодня в «днр» открыто более 680 первичных отделений «Движения Первых», количество участников приближается к 16,5 тыс. человек. Работа ведется в школах, профессиональных училищах, коледжах и вузах».

Завлекают молодежь якобы интересными программами, но все носит идеологический характер, конечной целью которого является подготовка молодежи к службе в армии.

На первый взгляд, все как бы гуманно и благородно. Например, «МР на постоянной основе принимает участие в сдаче крови. Ребята знают, насколько это необходимо нашим защитникам, которые ежедневно страдают от варварских обстрелов ВСУ».

«Команда «Народной дружины» не только помогает развозить гуманитарную помощь старикам и малоимущим, но и совместно с полицией и военными патрулирует улицы наших городов».

На форуме «Школа руководителя МР и МГЕР» о киберпреступности и о противодействии терроризму и экстремизму в молодежной среде выступили начальник УБК МВД по днр, полковник полиции Александр Журахов и заведующий сектором отдела информационной безопасности отделения Донецк Южного ГУ банка россии Андрей Федорков. О противодействии терроризму и экстремизму участникам форума рассказала также декан юридического факультета ЮРИУ РАНХиГС Елена Пащенко.

«Терроризм — это всегда насилие, которое угрожает жизни, угрожает здоровью. Там, где возникает насилие или гибнут люди, мы говорим о террористическом акте. Экстремистская деятельность — это идеологическое противостояние государственным установкам, запрещающим сеять ненависть и вражду» — объяснила Е. Пащенко. Все точно о внутренней и внешней политике современной россии, ставшей государством-террористом.

Чтобы молодежь не черпала информацию из других источников и не узнала правду о путинской политике, молодежи «днр» «помогают» выбрать «правильные» источники информации.

Для этого молодежи и населению пропагандисты сообщают: «Мы составили для вас подборку передач, в которых рассказывают об актуальных, а главное — правдивых новостях. Программа «Вне зоны доступа» — это возможность открыть для себя красоту и тайны россии. Телеканал «360» — для тех, кто хочет быть в курсе происходящего в стране и для любителей политических и познавательных передач. «60 минут» — это важная и актуальная передача, которая помогает зрителям формировать собственное мнение о политической ситуации».

Какую «правдивую» информацию от Скабеевой и Соловьева получают объяснять не надо.

«В г. Торезе ко «дню россии» в рамках проекта «Твой выбор» запустили цикл экскурсий на автопоезд "россия – моя история". «Более 100 школьников города Харцызска смогут посетить интерактивную выставку, посвящённую истории россии». Современные технологии оживили портреты выдающихся исторических личностей россии разных эпох. Из их уст школьники услышали о событиях, происходивших в то время, почувствовали себя свидетелями революции 1917 года и даже отправились в плавание с Екатериной Великой. Будем продолжать открывать новые горизонты для наших ребят!»

«В Харцызске было жарко, а всё потому, что команда МР и МГЕР провела игру для ребят в страйкбол, благодаря которой они испытали свои навыки ведения боя». Ребят обучили также тому, как оказывать первую медицинскую помощь, останавливать кровотечение, делать искусственное дыхание». Ну и попутно стрелять. Пока – красками, чтобы потом было привычнее стрелять пулями.

Свыше 11 тыс волонтеров «днр» зарегистрировались на платформе «добро». Вместе с участниками проекта «Движение Первых» ребята рассказали, как плетут маскировочные сети для фронта, учатся управлять дронами, пишут письма нашим бойцам, собирают им помощь, что имеет большое значение для поддержки военных. Вместе с «Молодой гвардией» ребята передала военнослужащим 24 бригады «мавики и дроны», которые так необходимы нашим защитникам».

А то, что молодежь под пристальным присмотрим госорганов и спецслужб рф свидетельствует даже такой факт: «22.06. 2024 в годовщину начала ВОВ команда «МР», «Молодой гвардии» и «Юнармии» совместно со Следственным комитетом рф возложила цветы к памятникам воинской славы в Донецке».

Таким образом, россия создала на оккупированном Донбассе разветвленную сеть организаций, призванных удержать молодежь в российской идеологической оболочке, не давать альтернативных источников информации, прививать ненависть к Украине, якобы начавшей войну против россии, и готовить подрастающее поколение умирать за абсурдную идеологию кремлевского безумца.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1803

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