До суду направлено обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника Центрального управління СБУ, обвинуваченого у державній зраді

22.07.2019 Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Головної військової прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах одного з департаментів Центрального управління Служби безпеки України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, співробітниками якого здійснювався оперативний супровід.

Слідством установлено, що вказаний співробітник упродовж 2017-2018 років здійснював передачу та збирання з метою передачі представникам однієї із спецслужб Російської Федерації відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав останнім допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Передані обвинуваченим відомості стосувалися контррозвідувальної, а також іншої службової діяльності СБУ та могли бути використані спецслужбами РФ для організації протидії законній діяльності Служби безпеки України у сфері державної безпеки.

Дії обвинуваченого кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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