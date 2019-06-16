Друзья Пушилина «наследили» в африканской авантюре Кремля

Журналисты выяснили, что друзья главаря «ДНР» Дениса Пушилина — Андрей Крамар и Роман Поздняков — находились на Мадагаскаре и приняли участие во вмешательстве российских политтехнологов в выборах.

Об этом сообщает ВВС.

Все трое встретились во времена МММ. На тот момент Денис Пушилин был уже бывшим сотрудником кондитерской компании «Сладкая жизнь» из Макеевки, Андрей Крамар — экс-депутатом гордумы Десногорск Смоленской области от «Единой России»,Алексей Муратов — экс-депутатом гордумы Курчатова в Курской области от «Единой России».

В 2013 году Муратов, Пушилин и Крамар вместе создали финансовую пирамиду «Партия освобождения».

В том же году Муратов был задержан в Индии во время кампании по продвижению МММ, по обвинению в финансовом мошенничестве. Вскоре Муратова освободили под залог после голодания. Это произошло с помощью адвоката, которого нанял российский консул. Андрей Крамар приезжал в Индию помогать Муратову, а позже они вместе нелегально поехали из страны, оставив в полиции свои документы и вещи.

Дело в Индии через несколько месяцев закрыли. Вскоре Муратова и торговцев заинтересовал уже другой проект — «ДНР».

Весной 2014 года, когда Пушилин уже был одним из лидеров донецких боевиков и возглавил так называемую «Народную Раду», он назначил Андрея Крамара и Алексея Муратова представителями «ДНР» в РФ.

В том же году Крамар переехал в Донецк и стал одним из заместителей председателя общественного движения «Донецкая республика», который с 2014 года имеет большинство в так называемой «Народной рады ДНР».

Председателем этого движения несколько лет до своей смерти был Александр Захарченко, а с сентября 2018 возглавляет Денис Пушилин.

Алексей Муратов также участвовал в руководстве «Донецкой республики», а 2016 основал движение Change the World Together, который занимается развитием криптовалюта PRIZM.

В декабре 2018 Муратова назначили председателем исполкома движения «Донецкая республика». Однако известно, принимал ли он какое-то участие в вмешательства в выборы на Мадагаскаре.

Андрей Крамар сейчас является одним из заместителей председателя общественного движения «Донецкая республика», что 74 из 100 депутатов в так называемой «Народной Раде ДНР». Он организует мероприятия сепаратистов — митинги, празднования памятных дат, акции против «нарушение Украиной минских соглашений».

Еще один участник экспедиции на Мадагаскар — уроженец Норильска Роман Поздняков.

До войны на востоке Украины он занимался малым бизнесом в городе Шахты Ростовской области России. В апреле 2014 года проводил кампанию кандидата от КПРФ на выборах в миськдуму, во время которой его избили. Через несколько недель Поздняков полностью сфокусировал внимание на поддержке «ДНР» в своих аккаунтах в соцсетях.

Жена Романа Позднякова Ольга в 2014 году была депутатом гордумы города Шахты в Ростовской области от «Единой России». Она оставила партию после избиения мужа во время предвыборной кампании. Позже переехала в Донецк.

Ольга Позднякова в свое время занимала должность руководителя «Специального штаба по переводу предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР», а 8 сентября 2018 года через несколько дней после убийства Александра Захарченко возглавила Центральную избирательную комиссию «ДНР».

Именно она объявила победителем так называемых выборов председателя «ДНР» в ноябре 2018 года Дениса Пушилина.

Источник: sprotyv.info

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