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Дуда опасается "вагнеровцев" в Беларуси

Дуда опасается вагнеровцев в Беларуси

Группа опытных и хорошо обученных солдат, которая насчитывает возможно несколько тысяч солдат, всегда представляет потенциальную опасность — Президент Польши Анджей Дуда о вагнеровцах

«Никто из нас сегодня не знает, какое должно быть использование этих солдат, которые будут перенесены де-факто в Беларусь, какие будут их задачи. Мы не знаем, будут ли они создавать угрозу для Украины с севера, будут ли они поддерживать миграционные потоки на польской, литовской и латвийской границах, будут ли какие-либо другие задачи направлены против Североатлантического союза, или против Украины», — сказал он.

По словам польского президента, сегодня невозможно ответить на эти вопросы.

«Но учитывая, что практически одновременно Путин реализует свои слова о переносе и перебрасывает тактическое атомное оружие на территорию Беларуси, то это факты настолько значимые, что мы не сомневаемся, что они существенно меняют архитектуру безопасности в нашем регионе», — сказал Дуда.

#Дуда #вагнер

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19365

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