Економія на дітях: розкрито корупційну схему у Дергачівській громаді

У жовтні цього року дві резонансні справи отримали належну оцінку з боку закону: корупція на реставрації Дергачівського дитсадка та нехтування правилами протипожежної безпеки у Зміївській школі. «Слобідський край» розібрався у подробицях цих історій, які тягнуться вже не один місяць.

Вкрадені кошти на ремонті дитсадка

18–19 жовтня СБУ та Управління Національної поліції в Харківській області майже синхронно заявили про викриття злочинної схеми розкрадання близько двох мільйонів гривень на реконструкції дитячого садка в місті Дергачі. Короткі прес-релізи правоохоронних органів виключали якісь подробиці, окрім того, що власнику неназваної будівельної фірми вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Але журналісти Харківського антикорупційного центру викрили подробиці цієї справи. З’ясувалося, що ідеться про тендер, який проводився Дергачівською міською радою ще у 2016 році. Планувалася реставрація дитячого садка, розташованого у провулку Корсіковському. Тоді конкурс виграла компанія БК «Укртехносфера», яка запропонувала суму, меншу за стартову на два мільйони. Така пропозиція викликала питання в інших учасників тендера, але їх претензії в системі «Prozzoro» були проігноровані.

У результаті кошторис робіт збільшився на два мільйони, а строки виконання були подовжені на цілий рік наступного дня після перемоги в тендері. Навіть більше, аудит робіт проводив співробітник БК «Укртехносфера», що є нонсенсом і порушенням правил, але міська рада на це також закрила очі.

Далі історія реконструкції садка зовсім перетворилася на детектив, сюжету якого по­заздрила б Агата Крісті. Вже у 2017 році, коли реконструкція і близько не була завершена, з’явився перший сумнівний документ: позитивний відгук на проведені роботи за підписом тогочасного мера Дергачів Олександра Лисицького. Як зазначають розслідувачі ХАЦ, поставлений на папері автограф абсолютно не відповідав реальному мерському.

Далі – більше. У 2018-му з’явилися акти про виконані роботи, які не відповідали дійсності. Так, за документом у дитячому садку вже були зроблені каналізація, система опалення, утеплення фасаду та інше. В реальності всього цього і близько не було.

Не зважаючи на такі істотні проблеми, Дергачівська міська рада сумлінно виконувала свої зобов’язання, завдяки чому підрядник отримав станом на 2018 рік уже більше шести мільйонів гривень.

Але апетити БК «Укртехно­сфера» зросли, і в тому ж році компанія подала до суду на міськ­раду, вимагаючи збільшити суму контракту, що йшло врозріз із Законом «Про публічні закупівлі». І що найдивніше, перша інстанція стала на бік забудовника, зобов’язавши змінити кошторис із шести на 9,96 мільйона гривень. Міська рада подала апеляцію, але ще до її розгляду чомусь погодилася на вимоги підрядника. На цьому етапі, в 2018 році, дуже дивними діями сторін зацікавилася Дергачівська прокуратура.

І от, нарешті, справа добігла свого логічного кінця: керівнику БК «Укртехносфера» повідомлено про підозру, а на реконструкцію багатостраждального садка відкрито новий тендер. До того ж сума збільшена утричі – з початкових 6 мільйонів до більш ніж 18. Хоча ці торги дуже швидко були припинені.

За роз’ясненням ситуації ми звернулися до приймальні Дергачівської міської ради, але нас доправили до місцевого Управління освіти. Там розповіли, що з ними ніяких слідчих дій не проводять, адже ця справа дотична до попереднього керівництва і органів управління Дергачів. Після адміністративної реформи всі документи того періоду відправлені до обласного архіву, і саме там потрібно шукати подробиці.

Школа могла стати вогняною пасткою

Пряму загроз дитячим життям та здоров’ю становить зневага щодо правил протипожежної безпеки. Прикладом такої недбалості, яка, на щастя, не призвела до трагедій, стала ситуація у Зміївській загальноосвітній школі № 2.

Ще у 2020 році перевірка ДСНС виявила порушення правил протипожежної безпеки, які у випадку пожежі могла призвести до катастрофічних наслідків. На усунення проблем керівництву міста та навчального закладу було виділено цілий рік, але за цей період жодних дій зроблено не було. Тоді справа перейшла до судового розгляду.

13 жовтня 2021 року Харківський адміністративний суд задовольнив позов Чугуївської прокуратури і зобов’язав Зміївську міську раду сумісно з керівництвом школи усунути порушення.

Як прокоментував нам цю ситуацію речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, виявлені недоліки в навчальному закладі були дуже небезпечними. Відсутність заправлених вогнегасників – це відносно незначне порушення, але непрацездатність та відсутність нагляду за пожежними гідрантами – зовсім інша справа. В такому випадку унеможливлюється усунення пожежі на її початковій стадії співробітниками школи. Навіть більше, рятувальні екіпажі також були б поставлені у винятково складні умови після прибуття на місце пригоди – їм би просто нічим було гасити полум’я.

Взагалі, за словами Євгена Василенка, наразі в навчальних закладах області виявлено близько сотні порушень. До чого вони можуть призвести, наочно показала пожежа у Чугуївському ліцеї № 2, яка сталася у вересні. Керівництво знехтувало лише однією вимогою: відмовилося від спеціального покриття конструкцій даху спортивної зали. І хоча, на щастя, ніхто не постраждав, але покрівля майданчика і частково будівлі ліцею вигоріли вщент.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Михайло Татарінов

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