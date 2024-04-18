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Ексвисокопосадовці Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових, постануть перед судом

Ексвисокопосадовці Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових, постануть перед судом

● Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових. Дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю наших захисників й завдали багатомільйонних збитків державі.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

● Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

● У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

● Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

● За сприяння Державної аудиторської служби України колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

● Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

● Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4327

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