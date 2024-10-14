ФБР створило криптовалюту-приманку для злочинців

ФБР розробило власну криптовалюту NexFundAI для боротьби з маніпуляціями на крипторинку.

Ця ініціатива збіглася з розкриттям значної кримінальної справи, в якій вісімнадцять осіб та компаній звинувачувалися у маніпуляціях на крипторинках.

Справа, ініційована Міністерством юстиції, стала першим кримінальним переслідуванням фінансових компаній через маніпуляцію на крипторинці. Підхід ФБР полягав у створенні токена NexFundAI на блокчейні Ethereum та організації фіктивної компанії для взаємодії з передбачуваними маніпуляторами, які використовували різні схеми, щоб штучно накрутити вартість криптовалют, включаючи використання торгових ботів.

За словами Джоді Коен, спеціального агента ФБР у Бостоні, ця операція була спрямована на виявлення тактики, яка штучно завищує ціни токенів. Слідчі взаємодіяли з «маркет-мейкерами», один із яких розповів про використання ботів для одночасної купівлі та продажу з метою створення хибних обсягів торгів.

П'ять обвинувачених уже визнали себе винними.

Джерело: ilenta.com

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