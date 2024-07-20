Феэсбешникам надо отчитываться, вот и придумывают фейковые теракты

российские СМИ со ссылкой на УФСБ рф по «днр» сообщают, что «в Донецке предотвратили теракт против представителей органов власти, подготовленный украинским националистическим формированием».

Что за формирование не указывается и не случайно, потому нет никаких националистических формирований. «Спецслужбы задержали с поличным россиянку, подготовленную одним из украинских формирований, признанным в рф террористическим. Она планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка». После теракта гражданка рф, по словам феэсбешников, должна была выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации.

То есть, если она только поедет вступать в ряды терорганизации, то значит на момент пребывания в суде Петровского района она не состояла в этой организации? Тогда она не террористка. Следуя логике ФСБ, террористы сначала совершают теракты, а потом их принимают в террористическую организацию? Или все таки наоборот?

Обычно террористы преследуют какую-то конкретную цель. Например, террорист путин хочет уничтожить всех украинцев и Украину, как государство. Для этого использует вооруженные силы страны. Поэтому международный криминальный суд и выдал ордер на его арест.

А какую цель преследовала женщина, у которой суд незаконно отобрал, принадлежащее ей имущество? Суд даже не захотел принимать документы, подтверждающие ее право на квартиру, где она прожила 40 лет. Вот возмущенная женщина в сердцах и пожелала всему суду "гореть в аду" за незаконные действия. Так она стала террористкой.

Можно было бы посмеяться: какая страна, такие и теракты. Но подобных незаконных действий на оккупированных территориях очень много. В данном случае мы имеем конкретный факт того, как население оккупированных территорий все больше и больше возмущается действиями российской власти. А российские спецслужбы, чтобы другим было неповадно, делают из них террористов! Сталинский режим в действии. Но и этому скоро придет конец!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1831

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