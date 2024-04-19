Фігурант "бурштинової справи" Максим Поляков відбувся умовним строком у справі про винайм готельного номера

Суд врахував переказ ним 1 млн грн на ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд визнав Полякова винним у незаконному отриманні 367,2 тисяч гривень компенсації за користування номером у готельному комплексі "Київ", хоча, як довело слідство, ексдепутат жив у власній столичній квартирі.

Суд затвердив його угоду про визнання винуватості. Полякову призначили три роки іспитового строку та 17 тисяч грн штрафу, пише Transparency International Ukraine.

За інформацією "Главкома", суд врахував як пом’якшувальну обставину повернення ним суми компенсації та перерахунок грошей на армію.

Джерело: https://t.me/znua_live/144185

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