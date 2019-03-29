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Глава ТСК звинуватив Гриценка у продажу майже тисячі танків за заниженими цінами

Глава ТСК звинуватив Гриценка у продажу майже тисячі танків за заниженими цінами

Глава тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розкрадань в оборонці, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник заявив, що Анатолій Гриценко під час роботи в Міністерстві оборони продав майже тисячу танків за заниженими цінами.

Про це Вінник заявив під час засідання ТСК 28 березня. За його словами, Гриценко перевів радянські танки Т-72 «у розряд зайвого майна».

«Згідно матеріалів нашої комісії, я можу стверджувати, що тільки за перші 9 місяців своє роботи на посади міністра оборони в 2006 році Гриценко перевів в статус надлишкового 919 танків Т-72», — сказав він.

Раніше Вінник заявляв, що переведення майна у статус надлишкового було головним джерелом корупції в оборонній сфері впродовж минулих років. Це робили за допомогою департаменту надлишкового майна, яке, за словами глави ТСК, створив Гриценко.

Як стверджує Винник, в нього є всі документи щодо продажу 919 танків.

«По-перше, ціна — 201 тисяча гривень. По курсу 5,30 це 38 тисяч доларів. Як виходили на цю грабіжницьку ціну: Гриценко напрацював практики і методики оцінки. Наприклад, в нас є документ за підписом Гриценка, де він звертається до свого заступника і просить активізувати роботу з Фондом держмайна щодо розробки проекту порядку оцінки та затвердження переліків військового майна», — розповів він.

За словами Вінника, оцінювали майно за актами технічного стану ремонтного фонду, в якому йшлося про високий відсоток зносу танків.

«Ми отримали окрему інформацію, розкрию принаймні вартість танка. Тут фігурують ті самі номери, які були списані по 201 тисяч гривень. Потім вони поїхали до Міноборони Алжиру, ціна танка — 297 тисяч доларів без врахування агентських», — сказав він.

Глава ТСК також заявив, що звертається до державного секретаря Міноборони: «Що зараз із цим злочинним інструментом під назвою департамент надлишкового майна?».

Анатолій Гриценко заявив Громадському, що коментувати заяву Винника не буде.

Источник: hromadske.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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