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Громадянина Німеччини та Росії підозрюють у постачанні подсанкційної електроніки до росії

Громадянина Німеччини та Росії підозрюють у постачанні подсанкційної електроніки до росії

DER SPIEGEL: громадянина Німеччини та Росії, якого звуть Вальдемар В., підозрюють у 26 випадках постачання електроніки для виробництва російської зброї.

Його компанію з Саарбрюккена підозрюють у продажі до рф запчастин до «Орлан-10». Ці дрони використовуються для коригування ударів артилерії та ракет.

Експорт деталей відбувався у період з 2020 року до 2023 року, тому охоплює значний період повномасштабної війни.

У німецькій прокуратурі вважають, що підприємець намагався приховати експорт, відправляючи вантаж до Росії через Литву та Емірати. Загальна вартість проданої електроніки становить близько €750 тис.

І це набагато страшніше, ніж просто малювати свастики на машинах. (https://t.me/Tsaplienko/38428)

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/38432

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