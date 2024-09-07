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Хабар за медичні закупівлі: завершено слідство у справі стосовно заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата

Хабар за медичні закупівлі: завершено слідство у справі стосовно заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата

05 вересня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата вказаної ради, яких викрили на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що заступник голови Запорізької облради (який також є депутатом вказаної облради) як організатор вчинення злочинів, взяв на себе загальне керівництво, розробку та корегування детального плану діяльності, а також розподілення ролей та налагодження комунікації. Крім того, особа використовувала свої особисті зв’язки, в тому числі і в правоохоронних органах. Депутат Запорізької обласної ради відповідно до розподілу ролей виступав виконавцем злочинів, а помічник – залучений як співучасник.

Упродовж липня 2023 року - лютого 2024 року слідством задокументовано 4 епізоди протиправної діяльності указаних осіб, а саме 4 передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ, зокрема за відкриття банківського рахунку та розміщення на ньому грошових коштів у визначеному банку.

Осіб було викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини грошових коштів.

Наразі дії осіб кваліфіковані:

● заступника голови Запорізької облради – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

● його помічника – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;

● депутата вказаної облради – ч. 4 ст. 369 КК України.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2449

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