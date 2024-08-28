Хабар за землю та майно дитячого санаторію: слідство завершено

Пів мільйона гривень заступника голови Рівненської облради вимагав від приватного підприємця, який хотів отримати у власність матеріальні цінності колишнього дитячого санаторію та землю під ним.

За цю суму чиновник обіцяв списання майна закладу та забезпечення ухвалення депутатами Рівненської облради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

Протягом 2022-2023 рр. заступник голови облради отримав від підприємця кошти у розмірі майже пів мільйона гривень. Його викрили НАБУ і САП спільно з СБУ в Рівненській області.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2735

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