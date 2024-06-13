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Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам федеральных уголовных обвинений за незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия

Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам федеральных уголовных обвинений за незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия

(Хантер Байден при покупке оружия солгал о том, что не употреблял наркотики).

Вердикт вынесло жюри присяжных.

Вот интересно теперь, как МАГА и журналистская обслуга Трампа в лице WSJ и Fox будут говорить о том, что жюри присяжных куплено и неправосудно - ведь они именно говорят о вердикте жюри присяжных в отношении Трампа.

Х.Байдену грозит до 25 лет тюрьмы.

Обвинения вынес назначенный Трампом для расследования Хантера Байдена спецпрокурор Дэвид Вайс.

Когда Джо Байден стал президентом, он не уволил Вайса, а действующий Генпрокурор Меррик Гарланд (назначенный Байденом) расширил полномочия Вайса до федеральных.

Для сравнения, Трамп обещает начать уголовные преследования в отношении тех, кто ведет уголовные дела против него.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5170

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Темы: суд, США

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