Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам федеральных уголовных обвинений за незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия
(Хантер Байден при покупке оружия солгал о том, что не употреблял наркотики).
Вердикт вынесло жюри присяжных.
Вот интересно теперь, как МАГА и журналистская обслуга Трампа в лице WSJ и Fox будут говорить о том, что жюри присяжных куплено и неправосудно - ведь они именно говорят о вердикте жюри присяжных в отношении Трампа.
Х.Байдену грозит до 25 лет тюрьмы.
Обвинения вынес назначенный Трампом для расследования Хантера Байдена спецпрокурор Дэвид Вайс.
Когда Джо Байден стал президентом, он не уволил Вайса, а действующий Генпрокурор Меррик Гарланд (назначенный Байденом) расширил полномочия Вайса до федеральных.
Для сравнения, Трамп обещает начать уголовные преследования в отношении тех, кто ведет уголовные дела против него.
Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5170