Кадыров закусил поганое жало

Общественность начинает интересовать вопрос будущего Кадырова, а в более широком смысле — феномена кадыровщины. Физиономия главного TikTok стратега "спецоперации" как-то резко исчезла с голубых экранов. Зная, какое огромное значение Кремль придает мониторингу публичности руководящих кадров, это может быть очень плохим знаком для Дон-Дона.

На фоне других отцов "спецоперации" Кадыров буквально стал лицом номер один российско-украинской войны в телевизоре. Во-первых, почти два месяца он озвучивал самые едкие и колкие тирады в адрес ВСУ и политруководства Украины. Кадыров всячески старался унизить украинских военных и наоборот раздувал миф о всесилии кадыровцев. Складывалось впечатление, что кроме чеченцев у Путина больше нет боеспособных солдат. Во-вторых, будучи просто рядовым главой самого дотационного региона РФ, Кадыров имитировал поездки в иностранное государство, что является прерогативой исключительно Центра. У влиятельних чинов "вертикали" большие вопросы по части статуса Чечни как эксклюзивного субъекта федерации. В-третьих, Кадыров надел было на себя образ самого крупного ястреба "демилитаризации, денацификации и дешайтанизации" Украины. Он даже публиковал стратегические статьи уровня Путина про "крах однополярного мира".

Реальный ход "спецоперации" в Украине породил ситуацию, в которой риторика "пехотинца Путина" стала наносить невероятный вред политическим позициям вождя. Вскрылась картина огромного ущерба, который Кадыров нанёс армии оккупантов своей словесной диареей. Его бесконечный поток фейковых анонсов про "освобождение" Киева, Мариуполя, Рубежного дезорганизовал планы командования ВС РФ, привел к перенапряжению сил и дискредитации армии. Фейком оказались и сами кадыровцы. Своими неиссякаемыми постановочными фото- и видеосессиями они только мешали остальным оккупантам воевать. Ярость в российских регионах вызвала статистика официальных потерь героев-кадыровцев. Оказалось, что за февраль-апрель в "самых горячих точках" якобы погибли лишь 3 кадыровца! Это смешная цифра на фоне сотен уже подтвержденных МО РФ погибших выходцев из Дагестана и Бурятии. Получается, что кадыровцы вообще практически не воюют, а просто Tiktok-туризмом занимаются. Спрашивается в чем состоит "мужество и героизм" новоявленного "героя" РФ Делимханова? В том, что он родственник Кадырова, и умеет кричать на камеру "Ахмат – сила", пока другим безыменным оккупантам в боях отрывает головы, ноги и руки...

Своими несогласованными речевками про полную демилитаризацию и денацификацию Украины Кадыров спутал карты и путинским переговорщикам в Стамбуле. Лаврову, Мединскому, Козаку чеченский крикун как кость в горле.

На лицо всесторонний крах позиций Кадырова, который стал удобной мишенью для остракизма. В Кремле четко дали понять, что Путин крайне сильно разочарован поведением гиперактивного Рамзана, и это будет иметь далеко идущие последствия. Кресла министра обороны кадыровцам не видать как своих ушей. Наоборот, на волоске висит судьба как самого Кадырова, так и его прихвостней.

После Мариуполя и Бучи россияне убедились, что кадыровцы никакая не грозная сила, а просто свора паразитов, сформировашая ОПГ всероссийского масштаба. Их довольно просто сковырнуть. Настал удобный момент смахнуть козлобородых головорезов, сдираюших дань со всей страны.

Сигналом выступает план срезания финансирования из федерального бюджета убыточной чеченской черной дыры. Деньги хотят перенаправить на приграничные с Украиной области РФ.

Приближается зачистка России от оборзевшей кадыровской ржавчины. Эту опухоль будут вырезать без анестезии. Оттого ясно, почему все меньше кадыровской хрюканины. Тиктокер перестал хайпить и закусил свое поганое жало. На словах — брутальный горец, а на деле — нечистый пёс с поджатым хвостом, ждущий пинка от хозяина.

Источник: https://t.me/sytosokrata/609

Новости портала «Весь Харьков»