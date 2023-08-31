Кати українського народу відповідатимуть за свої злочини, вони не сховаються від правосуддя

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

У Фінляндії затримали одного з ватажків російського бандформування ДШРГ «русич» яна петровського

● ДШРГ «русич» – відкрито неонацистське бандформування, яке з 2014 року і до сьогодні воює у складі російських військ проти України.

● петровський та інші бойовики ДШРГ «русич» особисто причетні до жорстоких катувань і страт українських військовополонених. Вони самі фіксують свої злочини на відео і потім поширюють їх, пишаючись своїми вчинками.

● петровський проник у Фінляндію з підробними документами, обґрунтовано побоюючись відповідальності за свої злочини.

● Україна порушила кримінальну справу проти петровського у 2016 році та оголосила заочну підозру бойовику.

● Екстрадиція петровського з Фінляндії в Україну для проведення над ним справедливого суду і призначення заслуженого покарання стане наочним проявом торжества справедливості. Що ще більш згуртує демократичне співтовариство. Київ закликає владу Фінляндії не втратити цей шанс і видати петровського Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33028

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