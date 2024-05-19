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КНДР може постачати рф зброю, виготовлену у 1970-х роках

КНДР може постачати рф зброю, виготовлену у 1970-х роках

Національна розвідувальна служба Республіки Корея (NIS) вивчає інформацію про те, що КНДР може постачати росії боєприпаси, виготовлені у 1970-х роках.

Коментар NIS зроблено після нещодавнього повідомлення місцевого ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені Північною Кореєю у 1970-х роках, імовірно, були використані у війні рф проти України.

“NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та росією”, – заявили в розвідувальному агентстві.

На фотографіях, оприлюднених українським фотографом минулого року, видно, що корейські літери, зокрема слово “방-122”, були знайдені на снарядах ракет. За словами експертів, це, ймовірно, 122-мм снаряди з реактивної системи залпового вогню.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік також підрахував, що Північна Корея відправила в росію близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні 2023 року, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 000 снарядів калібру 122 мм.

NIS також заявив, що уважно стежить за можливістю незаконного постачання частин ракет до Північної Кореї на тлі побоювання, що вони можуть закуповувати такі частини для розробки нової зброї.

Джерело: bukvy.org

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